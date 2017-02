Deputado é consenso na base governista para disputa em 2018

“O nome do deputado Gervásio Maia vem despontando como o melhor nome para disputar o governo do Estado nas eleições de 2018”.

A declaração é do deputado Trócolli Júnior, um dos entusiastas de que a campanha cresça em torno do nome do atual presidente da Assembleia Legislativa para suceder Ricardo Coutinho (PSB).

“Para mim, seria o melhor nome, mas logicamente que isso é um assunto que vai ser discutido ainda porque temos muitos dias pela frente e nós temos que ter cautela e maturidade para escolhermos o melhor nome e ganharmos as eleições”, disse.

Foto: Paraibaonline

Indagado se o nome de Gervásio Maia (foto) é consenso dentro do PSB, Trócolli Júnior – apesar de ser filiado ao PROS, mas faz parte da base governista – disse que é bem visto pela maioria.

“Não existe um movimento ainda, mas muitas opiniões favoráveis. O fato concreto é que Gervásio é quem tem capilaridade, nome, tradição e é quem tem condições de ir para uma disputa e ganhar as eleições”.

