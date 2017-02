Deputado diz que teme greve da Polícia Militar na Paraíba

foto: ascom

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) disse que tem medo de uma greve da Polícia Militar e orientou para que se façam todos os esforços possíveis para evitar essa paralisação, pois os índices de violência mostram que isso não seria bom para a sociedade.

Ele se colocou à disposição para dialogar com a polícia e ressaltou seu trabalho na câmara em favor da categoria.

“Sou da oposição, mas se depender de um diálogo que eu possa estabelecer com a polícia para evitar isso, eu estou a disposição, porque na câmara eu tenho votado projetos que valorizam a polícia. A situação já está difícil imagine se tiver uma greve. É um apelo que faço e acho que o governo usará de todos os artifício para que isso não aconteça. Tenho medo. Vamos evitar. Que o governo esgote toda tentativa de chegar a um acordo dentro da realidade do estado”, pediu Rômulo.

O deputado lembrou que a Paraíba está há seis anos sem greve e lembrou das ondas de violência que ocorreram no Rio Grande do Norte, no início do ano, e o que está acontecendo agora, no no Espírito Santo.

“Que a Paraíba possa dar exemplo ao contrário”, concluiu.