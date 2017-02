Deputado declara que governo do Estado sai na frente na educação

foto: Paraibaonline

O deputado federal Damião Feliciano(PDT) esteve na última sexta-feira(10) acompanhando o governador Ricardo Coutinho na abertura oficial do ano letivo da escolas estaduais de Campina Grande.

Na oportunidade, Ricardo inaugurou reforma e ampliação de cinco escolas. Damião salientou que a educação é fundamental em qualquer comunidade.

– Países desenvolvidos do primeiro mundo que pensam em evolução e progresso a primeira coisa que faz é investir em educação. O governo do Estado sai na frente e sai muito bem quando investe na escola, na educação e no futuro desse Estado – disse.

O parlamentar disse que todos esperam a inauguração da primeira etapa do Parque Bodocongó em março deste ano. Segundo ele, será uma coisa espetacular.

– Campina Grande vai ter um dos maiores parques de lazer da região, que é o Parque de Bodocongó- afirmou.

Sobre seu trabalho na vice-liderança do PDT, Damião diz que começou com um novo formato. Mas frisa ser necessário que “tumulto” em Brasília pare para o país voltar ao seu caminho.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.