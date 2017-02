Deputado critica secretário de Comunicação do Governo por comentários sobre Lígia

O deputado estadual Jutay Meneses (PRB) criticou o secretário de Comunicação do Estado, Luís Tôrres, por ele ter feito comentários a respeito da vice-governadora Lígia Feliciano (PTB), deixando subentendido que ela não teria condições de assumir o governo em uma possível saída de Ricardo para disputar em 2018 ou ser indicada para disputar o Governo do Estado.

Jutay definiu os comentários do secretário como “deselegantes”.

Foto: Paraibaonline

– Quem sou eu para dar conselhos ao secretário, mas acho que ele foi de extrema deselegância com a vice-governadora Lígia Feliciano e com o deputado Damião Feliciano, deputado de vários mandatos, deputado coerente com seu mandato. Ele votou a pedido do governador no Congresso Federal, muitas vezes até contrariando a sua vontade. A vice-governadora tem espaço, tem agrupamento político. Quando o governador precisou de um nome para sua chapa e fortaleceu seu nome em Campina Grande, o nome escolhido foi o de Lígia. Então ela só serviu para aquele momento?”, questionou o deputado.

*As informações repercutiram na Rádio Correio.

.