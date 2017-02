Deputado afirma que maioria do PTB está com Ricardo e nega retaliação

foto: Paraibaonline

O deputado federal Wilson Filho (PTB-PB) disse durante entrevista nesta quinta-feira (16) que o seu partido está aliado ao do governador Ricardo Coutinho (PSB) e deve seguir apoiando os socialistas.

Ele lembrou que essa decisão foi tomada nas eleições do ano passado quando, na ocasião, ele foi candidato a vice-prefeito da chapa de Cida Ramos.

Wilson disse que a aliança não é aceita com unanimidade no partido e citou o caso do presidente da legenda em Campina que apoia um partido contrário.

O parlamentar assegurou que esse não será motivo para mudar diretórios no estado.

– Temos quem se posicione contrário, por exemplo, Fernando Carvalho em Campina Grande. Ele é aliado do prefeito Romero. Concordei e não queremos que haja retaliação. Temos que convergir para tentar a unanimidade, mas ela não pode ser imposta. Temos que fazer isso na base do respeito. O PTB não vai mudar diretórios por esse motivo – salientou.

Na oportunidade, Wilson também revelou que o PTB deve pleitear uma vaga na chapa majoritária nas eleições 2018.

– O PTB tem interesse e vai para a disputa majoritária, mas não foi decidido nomes. Em 2018 voltaremos ao debate político. O PTB cresceu e seu tamanho justifica a presença na majoritária – contou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM