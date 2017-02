Delegado acusado de peculato e adulteração de veículos é preso, em JP

O delegado de Polícia Civil da Paraíba, José Guedes Sobrinho, da 11ª Delegacia Distrital, no bairro do Valentina, em João Pessoa, irá responder procedimento administrativo e deve ser afastado das atividades.

Ele foi indiciado pelos crimes previstos nos artigos 311, parágrafo 1º, e 312 do Código Penal Brasileiro, que tratam de adulteração de veículos e peculato, e autuado em flagrante na noite de sábado (11), na Central de Polícia.

De acordo com o delegado geral de Polícia Civil, João Alves de Albuquerque, uma reunião do Conselho Superior de Polícia foi convocada para a tarde desta segunda-feira (13), na qual José Guedes Sobrinho deve ser afastado de suas atividades.

“Não coadunamos com esse tipo de conduta. Neste caso, a prisão foi realizada por policiais militares, mas também em outros casos a própria Polícia Civil foi responsável pela prisão de seus integrantes, a fim de valorizar quem de fato trabalha da maneira correta e dentro da legalidade”, frisou.

A prisão do delegado foi motivada por denúncias anônimas encaminhadas ao Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop) sobre a existência de um veículo Eco Sport com restrição de roubo.

A abordagem aconteceu no bairro do Bessa, onde foi confirmada a adulteração pela conferência dos chassis do carro. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva ainda no fim de semana e José Guedes Sobrinho encaminhado para audiência de custódia.