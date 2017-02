Defesa Civil cadastra pipeiros para auxiliar no abastecimento em Campina Grande

Ruiter Sansão, da Defesa Civil de Campina Grande, comentou sobre a concessão do Ministério da Integração de R$ 9 mil por mês com o prazo de 180 dias para auxiliar no combate à crise hídrica e destacou que os recursos vão ser utilizados na contratação de 50 carros-pipa.

Ele declarou que existe urgência no cadastramento de pipeiros interessados, para que a partir de segunda-feira o remanejamento já comece a ser feito pela cidade.

Foto: Reprodução/ Internet

Ruiter apontou que alguns bairros de Campina Grande, como Catingueira e Bairro das Cidades, sofrem com a falta de abastecimento e disse que esses locais também vão ser assistidos pela Defesa Civil.

O chefe da Defesa Civil disse ainda que a distribuição se deu em 15 carros para a agricultura, 10 para educação, 10 para a saúde e 15 para a defesa civil.

– Estamos cumprindo uma determinação do plano detalhado de resposta aprovado pelo Ministério da Integração que consiste na liberação parcial de recursos para o abastecimento de água potável. A gente apela para que a população participe desse trabalho junto conosco, sugerindo ações para que juntos a gente possa fazer um bom emprego desses recursos federais – frisou.

Ele ainda mencionou que o pipeiro interessado precisa comparecer portando cópia da Identidade, CPF, Carteira de Habilitação com no mínimo categoria C, documento do veículo com capacidade de tanque entre 7 e 10 mil litros, além de estar em dia com o licenciamento e o INSS.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

