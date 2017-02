Deca fala com ministro e recebe garantia de conclusão do Eixo Norte da Transposição

Foto: Ascom

Em conversa telefônica com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, o senador suplente José Gonzaga Sobrinho, Deca, recebeu a garantia que está mantido o prazo para o reinício das obras no lote do eixo norte da Transposição que foi paralisado no ano passado por desistência da empreiteira contratada.

“O ministro reiterou o compromisso assumido durante evento realizado na última semana em Campina Grande que até o final do ano as obras do lote cujas obras estão paralisadas serão reiniciadas tão logo a licitação seja concluída, até o mês de dezembro”,

Deca destacou fala do ministro Helder Barbalho que os demais lotes do eixo norte não estão paralisados, apenas o lote que estava sob a responsabilidade de uma empreiteira foi paralisado.

“Tenho plena confiança na palavra do ministro, principalmente após a atuação dele no que diz respeito ao Eixo Leste, cujo avanço no ritmo das obras foi visível para toda a sociedade”, afirmou o empresário.

A hora, segundo Deca (PSDB), é de manter o foco para a conclusão de todas as obras hídricas em andamento, pois as nossas cidades e a zona rural não podem permanecer nessa dificuldade hídrica por muito mais tempo.

Independente de estar ou não no exercício de mandato parlamentar, Deca destacou que as obras e ações de interesse do povo paraibano devem ser foco de toda a sociedade civil, pois ele aponta que quanto mais unida, mas forte será a sociedade para ter os seus pleitos atendidos.