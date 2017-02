Deca destaca sinais de recuperação da economia

foto: ascom

Bolsa de Valores em alta, o dólar em queda, inflação cada vez menor e nítidos sinais que mostram que a queda do Produto Interno Bruto, após mais de dois anos negativos, está estancada. Este é o quadro atual da economia traçado pelo empresário José Gonzaga Sobrinho (Deca) suplente do senador Cássio Cunha Lima.

Ele citou inclusive entrevistas recentes do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles que tem convicção que já neste primeiro semestre de 2017, o país voltará a ter um PIB positivo.

“O mercado tem apostado numa taxa de crescimento em torno de meio ponto percentual, já o governo trabalha com a possibilidade real de termos um avanço de 1%. É um número ainda baixo com certeza, mas é o inicio de uma caminhada que só será possível com o país colocando a economia mais uma vez nos eixos”, declarou Deca ao lembrar que tivemos uma queda do PIB de quase 8% apenas nos últimos dois anos.

Para Deca, que exerceu recentemente o mandato de senador após a licença do titular, com a recuperação da economia, “voltaremos a ter geração de emprego e por conseguinte teremos mais renda girando na economia, geração de emprego é o principal programa social que qualquer governo deve ter como objetivo pois além de dar sustento às famílias, proporciona a verdadeira libertação do cidadão, ao lado da educação”, asseverou o empresário paraibano.