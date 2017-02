Dalton Gadelha: “É necessário gente nova disputando eleições”

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O empresário Dalton Gadelha durante entrevista ao programa Ideia Livre Política & Economia, da TV Itararé, se mostrou animado com a política e a necessidade de mudanças no país.

Para ele, é fundamental que mais pessoas da sociedade possam ingressar na política e ocupar os espaços que hoje estão nas mãos daqueles que prejudicam o país.

– A única coisa que o homem de bem deve ter igual ao homem do mal é a ousadia. Se o homem de bem se afasta do processo os homens do mal tomam de conta – falou ele.

Dalton reforçou que será preciso mudar a concepção de que ascensão política está atrelada à corrupção.

– É preciso tirar esses conceitos desses políticos e para tirar isso, é preciso de gente nova, que se faça presente, brigando e disputando eleições para que possamos criar uma nova história política nesse país – pontuou.