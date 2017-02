Dalton: “Fechamento de agência bancária em CG dá impressão de declínio financeiro”

Na manhã desta quarta-feira (8), o prefeito Romero Rodrigues esteve presente em uma reunião na sede do Ipsem, com a presença de lideranças empresariais e do superintendente regional do Banco do Nordeste, Wesley Gonçalves Maciel, para discutir sobre o possível fechamento de agência localizada na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Liberdade.

O empresário Dalton Gadelha participou da reunião e frisou que o possível fechamento da agência pode causar um mal-estar. Ele citou que a primeira reunião para criação do Banco do Nordeste ocorreu em Campina Grande.

Foto: Paraibaonline

– Fechar uma agência dá impressão de que a cidade está no declínio financeiro e isso não é verdade. Isso é uma política do banco, que sabemos até respeitar essa política de contenção de despesas nesse momento da economia, mas isso não traduz que a economia de Campina Grande esteja em queda. Estamos acima de crescimento da média nacional. Essa questão provocaria nesse momento um duplo efeito, um efeito da mobilidade do banco, efeito de mais recursos, efeito psicológico sobre as pessoas e o empresariado de Campina Grande – falou.

Gadelha diz que a reunião foi eficiente e teve bons resultados, mas declarou que saiu do encontro com “pulga na orelha”.

– Vamos fazer todos esforços, criamos metas, vamos redigir um documento assinado por todos os empresários, todas associações que estiveram presentes nessa reunião e vamos encaminhar para direção do banco. Prefeito Romero Rodrigues vai solicitar uma audiência com o presidente do banco, iremos acompanhando o prefeito no sentido de preservar essa agência. No momento em que a economia dá sinais de recuperação, fechar uma agência do Banco do Nordeste na cidade é uma coisa que não agrada nenhum empresário e nem a população de Campina Grande – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

.