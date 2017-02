Crise hídrica está prejudicando vendas na construção civil, afirma sindicato

Em entrevista na tarde desta segunda-feira (06), o presidente do Sindicato da Construção Civil da Paraíba, empresário João Batista Sales [foto], comemorou a conclusão das etapas finais da transposição das águas do Rio São Francisco, obra que vai beneficiar o Nordeste e abastecer o açude de Boqueirão, que atualmente está com menos de 5% de sua capacidade.

João destacou que devido a escassez de água, oriunda da falta de chuvas na região de Campina Grande, o setor de construção civil tem se prejudicado.

Segundo o empresário, as pessoas estão deixando de comprar imóveis com medo de faltar água.

João revelou que a transposição das águas do velho chico deve reaquecer as vendas.

– O nosso maior problema hoje é de venda. Temos cliente de todo interior que sempre nos comprou e hoje não está comprando, por medo de faltar água em Campina. O primeiro ganho da construção civil será o reinicio de vendas – afirmou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.