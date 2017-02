Cotado como independente, vereador nega se esconder do presidente do partido

O vereador Bruno Faustino (PSB) falou que seu nome foi cotado para liderar bancada independente da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG).

Ele assegurou que não está se escondendo do presidente do PSB em Campina Grande, Thompson Mariz, que enquadrou o parlamentar por estar na bancada independente.

Foto: Paraibaonline

– Na verdade, não estou me escondendo dele e nem de ninguém. Quando ele me passou um “zap” automaticamente respondi e irei conversar com o presidente do partido para que não traga prejuízos para ninguém. Eu não vou me ater a algumas declarações que teve na imprensa, tenho que ter neste momento bastante discernimento para que não aumente ainda mais os acirramentos dentro da legenda, que não é só de hoje, mas é de outrora e Campina Grande sabe o que houve dentro do partido na campanha – falou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

