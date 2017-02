Corpo de Bombeiros divulga resultado da etapa intelectual do CFO-2017

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) divulgou, nesta segunda-feira (13), o resultado da etapa intelectual do processo seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais BM-2017. A listagem, por ordem de classificação, está disponível no site da instituição, no endereço bombeiros.pb.gov.br.

O documento traz as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio – edição 2016, utilizado como prova do certame.

Os dados foram coletados junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – Inep, do Ministério da Educação. Segundo o presidente da comissão coordenadora do processo seletivo, coronel Dênis Nery, estão habilitados para as próximas fases os 64 melhores colocados, oito vezes o número das vagas oferecidas no edital, que foi de oito.

“Esta primeira listagem só trouxe o resultado. A convocação propriamente dita para os exames psicológicos, próxima fase do concurso, deverá sair nos próximos dias”, informou.

O ato divulgado pelo Corpo de Bombeiros também alerta que, os candidatos com inscrições homologados e que não tiveram os respectivos resultados listados, devem, caso queiram, remeter a confirmação de inscrição e o resultado do Enem 2016 à comissão coordenadora.

O endereço de e-mail para o envio é diretoriapessoalcbmpb@gmail.com e o prazo é de 48 a partir da publicação do resultado.

A seleção – O processo seletivo do CFO-BM 2017 ofereceu oito vagas com livre concorrência entre os sexos. Conforme o edital, ele será composto de três fases, sendo que a primeira consistiu na prova intelectual, utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – edição 2016.

As demais fases, exames complementares e avaliação social, serão realizadas pelo próprio CBMPB e custeadas por meio das inscrições dos candidatos. Os testes complementares englobam exames psicológico, de saúde e de aptidão física – que serão realizados nessa ordem, com caráter eliminatório.