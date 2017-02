Coronel da PM diz que a data base se tornou um “trauma” para os policiais da PB

Diante de uma assembleia envolvendo mulheres e mães de policiais e bombeiros militar da Paraíba, que poderá terminar em paralisação, o Coronel da Polícia Militar, Francisco de Assis Silva, argumentou que a PM da Paraíba está desvalorizada e se tornou a polícia que ganha o menor salário no país.

Francisco disse que a Data base deu à polícia a esperança de ter um reajuste todo ano, mas isso se transformou em um Trauma.

“Vamos discutir problemas sérios da categoria. A Data base se tornou um verdadeiro trauma para a categoria. Ao longo de seis anos acumulamos 2% de aumento por ano enquanto houve nesse período uma inflação de 48%. É uma defasagem muito grande que coloca nossa instituição com o pior salário do Brasil. Qualquer governador que se preze deveria ter um pouco de cuidado com a sua instituição”, disse o coronel.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.