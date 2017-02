Coordenador de negócios do Senai ressalta importância do Gira Calçados

O coordenador de negócios do Senai, Hugo Riccely, comentou sobre o evento Gira Calçados, que acontece no próximo domingo (19) em Campina Grande.

Segundo Hugo, Campina se colocou nacionalmente como o segundo maior polo de produção de calçados.

Ele explicou que o evento é destinado unicamente a empresários do setor calçadista ou membros do ramo que queiram fazer negócios.

Foto: Paraibaonline

Riccely mencionou que a Paraíba evoluiu de 70 para 156 estandes na feira calçadista e destacou que Campina Grande produz calçados que são exportados e vendidos em todo o Brasil.

Ele também disse que 530 compradores convidados têm suas passagens custeadas com o único fim de expandir os negócios na cidade.

– O principal foco é alavancar as vendas do setor calçadista. Os empresários e fabricantes que pediram esse evento e a gente antecipou para que a gente possa atender e fomentar os negócios – ressaltou.

O evento Gira Calçados acontece nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 9h às 19h, no Garden Hotel.

Membros do setor calçadista interessados em participar podem se credenciar no local do evento ou através do site www.giracalcados.com.br.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

.