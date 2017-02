Conselho de Segurança de Campina Grande se reúne nesta segunda

O Conselho Municipal de Segurança Comunitária de Campina Grande (Conseg) retoma suas atividades nesta segunda-feira (13), a partir das 15h, quando promoverá sua primeira reunião do ano.

O encontro será na sala de reuniões do Ministério Público Estadual da Paraíba em nossa cidade, com a participação de representantes da sociedade civil, governos municipal, estadual, federal e dos órgãos da segurança pública com sede no município.

Foto: Ascom

De acordo com o presidente em exercício do Conselho, Anchieta Bernardino, o Conseg é um órgão da sociedade civil, criado pela Lei Municipal nº 5.404/2013, constituindo-se num espaço em que a comunidade, através de seus representantes, pode dirigir suas denúncias e reclamações relacionadas à insegurança pública no município, além de conhecer as iniciativas de combate à violência.

Anchieta destacou, ainda, que o Conselho serve para estreitar laços de cooperação entre as várias instituições que compõem o referido colegiado comunitário.

