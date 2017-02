Confira os destaques da nova edição da revista Veja

Capa

Lava Jato – Agora é para valer: os movimentos para sabotar a operação anticorrupção estão no governo, no Congresso, no Supremo e até na Polícia Federal. Saiba por que isso está acontecendo

E mais:

Caos e Terror – A greve da polícia mergulha o Espírito Santo no inferno – e ameaça contaminar as polícias de outros estados

O Drama de Brunet – A verdade sobre a agressão contra a ex-modelo pelo seu parceiro bilionário