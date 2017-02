Comitiva realiza visita técnica na Barragem de Sobradinho

Como parte da visita técnica, a comitiva liderada pelo Secretário de Agricultura do Colorado – EUA, Don Brown e formada pelo presidente da FIEP e diretor regional do SESI, Francisco Buega Gadelha, o diretor técnico do Sebrae, Luiz Alberto, o diretor Geral dos reservatórios do Norte de Sterlling e Prewitt, James Thomas Yahn, o diretor presidente da Corporação de Geração de Energia, Wayne Karl Turnbow, e o diretor Geral do Distrito de Conservação de Água do Norte do Colorado, Eric Warren Wilkinson visita nessa terça-feira, a Barragem de Sobradinho.

De barco, eles percorrerão parte do reservatório, até a eclusa de propriedade da CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia.

A Barragem de Sobradinho está localizada nos municípios de Sobradinho e Casa Nova, estado da Bahia, a 40 km das cidades de Juazeiro e Petrolina e distante, aproximadamente 470 km do complexo hidroenergético de Paulo Afonso. Finalizando a visita técnica, o grupo vai visitar a Vinícola Ouro Verde, que produz os Vinhos Miolo Testardi, Shiraz (safra 2007); Cabernet Sauvignon (Reserva – safra 2006), Branco: Drymuscat (safra 2006), Espumante: Brut (safra 2007); Demi-Sec (safra 2007); Moscatel (safra 2007) e o Conhaque: Osborne Brandy.

No final da tarde, a Comitiva embarcará para Campina Grande, onde acontecerá na quarta-feira, dia 15, às 09h a abertura do Seminário de Gestão Estratégica das Águas.

O seminário será realizado pela Fiep e Sebrae Paraíba, com apoio do Governo do Estado, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, PNUD, Faepa e Sesi. Poderão participar gestores públicos e representantes e técnicos de instituições, universidades e empresários convidados.

Os interessados no tema poderão acompanhar as palestras do primeiro dia do seminário, em tempo real, pela internet. Para isso, é preciso cadastrar-se previamente no site: http://www.gestaodasaguas.fiepb.com.br/

Visita Técnica a Embrapa Semiárido

A Comitiva chegou a cidade de Petrolina, em Pernambuco, nesta segunda-feira, dia 12/02, onde participou de visitas técnicas para conhecer os projetos de Irrigação utilizados no Vale do São Francisco.

Em Petrolina, o grupo se reuniu com a Governança do Agronegócio da Região do Vale do São Francisco, na Embrapa Semiárido, que tem uma atuação voltada para a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola no Semiárido brasileiro, nas áreas de agropecuária dependente de chuva, agricultura irrigada e recursos naturais.

E participou de uma reunião com representantes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, Sindicato Rural de Petrolina, Universidades, Prefeitura de Petrolina, e do Sebrae de Pernambuco e da Bahia.

Durante o encontro foi apresentada a Comitiva o modelo de gestão da água no Vale do São Francisco, e a situação hídrica da região. Após a apresentação o grupo conheceu os campos experimentais da EMBRAPA Semiárido.