Comissão de Direitos Humanos da UFCG conhece o Complexo Aluízio Campos

Foto: Ascom

O Secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Campina Grande (PMCG), André Agra, apresentou o Complexo Aluízio Campos ao Grupo de Pesquisa e Extensão da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal de Campina Grande (CDH/UFCG).

A visita foi nesta sexta-feira, 10, e teve como objetivo abrir discussão sobre acessibilidade e programas sociais que podem ser desenvolvidos no Complexo, em busca de uma maior qualidade de vida para os futuros moradores.

De acordo com André Agra, projetos desenvolvidos atualmente pela PMCG em outros residenciais estão sendo estudados para serem replicados no Complexo Habitacional Aluízio Campos. Ele citou como exemplo as aulas de judô ministradas nos residenciais Major Veneziano e o acompanhamento de educadores físicos em ações semanais de saúde em vários condomínio populares.

Quem também esteve no Aluízio Campos, nesta sexta, foi o Diretor do Teatro Municipal Severino Cabral, Erasmo Rafael, já discutindo ideias para ações culturais no local. Segundo ele, o ideal é construir um palco cultural em pelo menos uma das 10 praças do Complexo. A ideia foi bem recebida pelo secretário André Agra, que vai fazer um estudo com a equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão sobre o melhor local para essa instalação.

Foto: Ascom

A previsão é de que a parte habitacional do Aluízio Campos seja entregue ainda em 2017, tão logo as obras sejam concluídas, incluindo a construção dos aparelhos sociais.

O Complexo Aluízio Campos possui mais de 800 hectares, sendo 97 só para o conjunto habitacional. Serão 66 ruas, 9 avenidas, 3 creches, 2 escolas, 2 postos de saúde, 10 praças com academia de saúde e 1 Centro de Referência de Assistência Social (Cras).