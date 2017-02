Comando da PM da Paraíba expulsa dois policiais acusados de crimes

O Comando Geral da Polícia Militar da Paraíba, através do coronel Euller Chaves (foto), expulsou definitivamente dois policiais militares acusados de participação em crimes.

São eles o soldado José Roniclécio Alves, de 32 anos, e o cabo Francisco de Assis Araújo de Alencar, de 46.

Foto: Paraibaonline

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado, 11.

O primeiro acusado foi preso em flagrante em outubro de 2014 por furtar objetos de carros que estavam estacionados no Hospital Regional de Patos, Sertão.

Já o cabo foi condenado em 2013 a 15 anos de prisão, após ser apontado como um dos mandantes do assassinato de um sargento da PM de Pernambuco.

O crime aconteceu no dia 15 de maio de 2002 na cidade de Santa Terezinha, naquele estado.

A vítima trabalhava no destacamento militar quando foi atingida por tiros efetuados por dois homens em uma motocicleta.

*Com informações da Rádio Campina FM.

