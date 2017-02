Com uma mudança, técnico ajusta Campinense para encarar o Náutico

O técnico Sérgio China deve mudar apenas uma peça (em relação ao jogo de quarta, ante a Ponte Preta) do Campinense para encarar o Náutico amanhã.

Foi que o treinador deixou transparecer no treino tático deste sábado (11), no Renatão. Em pouco mais de uma hora de trabalho, antes de insistir repetidamente em situações de bola parada (escanteios e faltas), o comandante rubro-negro formou o time titular da seguinte maneira: Negreti, Joécio, Rafael Jensen e Ronaell; Magno, Fernando Pires, Renatinho, Filipe Ramon e Jussimar; Tiago Orobó.

Foto: Paraibaonline

Campinense e Náutico medem forças neste domingo (12), às 16h, no Amigão, pela terceira rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

