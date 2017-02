Colunista Arimatéa Souza comenta o ´fenômeno´ Jair Bolsonaro

Foto: Paraibaonline

Pouco, muito pouco, concordo com as posturas e declarações do deputado Jair Bolsonaro (ainda oficialmente filiado ao PSC-RJ).

Mas o alvoroço que ele tem proporcionado por onde tem circulado merece atenção e reflexão.

O ´fenômeno´ se repetiu ontem em Campina Grande, misturando afinidade, devoção e até histeria, em doses variadas.

Causa espécie que o ´núcleo´ desse fetiche resida justamente na juventude, uma quadra da vida normalmente avessas à visão retrógrada, preconceituosa e míope, própria do parlamentar.

Mas não cabe ignorá-lo, muito menos menosprezá-lo. Bolsonaro é subproduto de uma fase histórica e negra que atravessamos enquanto nação, onde os valores são relativizados e a insubordinação, predominantemente impune, dilapida as elementares regras de convivência.

O desrespeito ´sem cerimônia´ aos direitos naturais e constitucionais começa a virar regra por contagiar a maioria, que se inspira na indiferença ao ordenamento legal do ´andar de cima´ de nossa pirâmide social.

O deputado que ´se assanha´ há meses para disputar em 2018 a Presidência da República é, na verdade, um pescador de águas turvas, recolhendo do desengano da população a seiva para pavimentar o seu projeto de poder segregacionista – por gênese e por conveniência.

A ênfase de seu discurso é no campo da segurança pública, no qual formam um coquetel explosivo a impotência do poder público para garantir o ir e vir do cidadão comum, de um lado, e o medo indisfarçável da população, do outro.

O seu discurso armamentista e explosivo soa como solução única e mágica para o enfrentamento da escalada de violência que virou uma mazela nacional pelas milhares de vidas inocentes ceifadas a cada ano; pelas atrocidades da bandidagem e também devido à inexistência da ´força do exemplo´ na punição exemplar aos nossos marginais do ´colarinho branco´.

O ´efeito Bolsonaro´ é um caudaloso rio para os cientistas políticos e sociais, e para diversas outras áreas das ciências humanas.

Por enquanto, interessa como objeto de estudo. Oxalá, não se converta em outra epígrafe vergonhosa de nossa história republicana.

Para a nossa classe política e a dominante elite econômica, Jair Bolsonaro é muito mais.

É sinal de alerta para que saiam da redoma na qual se meteram.

Enquanto os políticos focalizam principalmente o umbigo, o deputado arregimenta seguidores gradualmente navegando com o atraente e cômodo discurso da ´revolução´ de práticas, costumes e condutas.

Não custa lembrar que há vários meses Donald Trump era motivo de piada dentro e fora dos Estados Unidos.

*fonte: coluna Aparte

