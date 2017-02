CMJP participa da abertura do Folia de Rua e inicia cobertura do Carnaval

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Marcos Vinícius (PSDB), prestigiou a abertura do Carnaval Folia de Rua da Capital, na noite desta sexta-feira (17), no Ponto de Cem Réis, Centro.

Na ocasião, a vereadora Helena Holanda (PP) recebeu a faixa de Madrinha da festividade. Além disso, o Portal, a TV Câmara JP – canais 52 (TV aberta) e 23 (NET) – e o canal da Casa no YouTube iniciaram uma maratona de cobertura e transmissão, ao vivo, da maior prévia carnavalesca do Brasil.

Desta sexta-feira (17) até o dia 25, a CMJP vai mostrar a folia que chega a reunir 240 blocos na Capital. Destes, 41 blocos são filiados à Associação Folia de Rua, 60 são convidados, além das agremiações espalhadas nos vários bairros da cidade.

As prévias de Momo terão 30 shows de artistas pessoenses ou paraibanos, 40 apresentações de orquestras e 15 de grupos de cultura popular. Além da atração principal da abertura do Folia de Rua, o sambista Dudu Nobre, também estarão na Capital as artistas Claudia Leitte, Gilmelândia e Joelma.

“Avaliamos ser extremamente importante participarmos como parceiros deste evento, que hoje não tem pai nem mãe e pertence à população de João Pessoa, sendo um marco de nossa cultura popular. É a maior prévia carnavalesca do Brasil, em que comemoramos 30 anos do Folia de Rua e 103 anos do Carnaval Tradição”, informou Marcos Vinícius.

foto: ascom

“É um prazer estar aqui, representando a Câmara e seus parlamentares, num momento festivo, mas que também é político, em que nos aproximamos mais ainda do povo, seja na participação das festividades, seja na cobertura que a Casa está realizando. Estou super emocionada, pois representar as mulheres na folia é importantíssimo. Represento, além delas, a cidade, e por isso, estou felicíssima”, revelou a Madrinha do Folia de Rua, a vereadora Helena Holanada.

TRANSMISSÃO

Sobre a cobertura e transmissão do Folia de Rua e Carnaval Tradição pela TV e Portal Câmara JP, Marcos Vinícius comentou que uma equipe de mais de 40 profissionais da CMJP está realizando um trabalho que vem resgatando a história dos blocos e agremiações carnavalescas da Capital.

“Além da cobertura e transmissão, ao vivo, do Carnaval de João Pessoa, esse trabalho reforça que estamos mostrando mais do cotidiano da população, estamos possibilitando a todos que não podem estar nas festividades, acompanhar tudo de suas casas, reforçando a identidade cultural pessoense”, acrescentou o presidente da CMJP.

“Não só devido à cobertura e transmissão ao vivo, mas pelo registro de toda nossa história. Espero que a iniciativa seja continuada, divulgando, cada vez mais, a nossa cultura popular. Estamos gratos por um sistema de comunicação legislativo usar de seus canais de informação e interação com o povo para registrar e fazer muita gente prestigiar nosso Carnaval”, salientou o presidente da Associação Folia de Rua, Raimundo Nonato (Bola).