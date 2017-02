Ciretran de Campina Grande vai suspender atendimentos aos sábados

A partir do dia 18, a Ciretran de Campina Grande não mais funcionará aos sábados. A decisão foi tomada pela Superintendência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), com o intuito de diminuir custos, conforme prevê o Decreto nº 37.208, do Governo do Estado

Segundo o superintendente, Agamenon Vieira, a demanda nesse dia não justifica os gastos com o funcionamento da máquina administrativa para manter o serviço.

De acordo com estudos elaborados, a tendência é que os demais postos de trânsito com expediente aos sábados também sejam fechados nesse dia, a exemplo dos que funcionam nas lojas de revenda de veículos.

O Decreto 37.208, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 12 de janeiro deste ano, prevê a redução de 30% no custeio de despesas e de 15% no de pessoal.