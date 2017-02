Cinco cidades vão receber o projeto “Nossa Energia” até o dia 24

foto: ascom

Até o próximo dia 24, o “Nossa Energia”, da Energisa, visitará cinco municípios paraibanos. João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Patos e Boa Vista receberão os caminhões do projeto que realiza desde sempre palestras de conscientização para incentivar melhores práticas de consumo de energia elétrica e troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas e de LED.

A grande novidade desse mês fica por conta da exibição de filmes em praças públicas. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, que está cedendo títulos de seu acervo para a realização do projeto de cinema itinerante da Energisa.

Os filmes que estão sendo exibidos nos municípios visitados pelo projeto neste mês são “O grilo feliz e os insetos gigantes” (ficção/animação/84 min) e a “A Máquina – o amor é o combustível (ficção/94 min), ambos classificação livre.

Estão aptos a ter o benefício, clientes cadastrados no programa de Tarifa Social da Energia Elétrica e em dia com a conta de energia. Para ganhar as lâmpadas fluorescentes compactas e de LED, é preciso os seguintes documentos originais: identidade, CPF, cartão do benefício e última conta de energia elétrica paga. Cada cliente tem direito a receber até quatro lâmpadas novas, contanto que leve as antigas.

Programação

Boa Vista

16/02 (13h30 às 16h30) – exibição de filme. Início da sessão: 18h45

17/02 (8h30 às 11h30)

Endereço: Rua José Albino da Silva, s/n, Centro. Perto da Escola Municipal Francisco Leite Viturino.

Patos

17/02 (13h às 19h) – exibição de filme. Início da sessão: 18h45

Endereço: Entre a Quadra 4 e a Quadra 6, em frente a Pizzaria Vovó Josefa, no bairro de Itatiunga.

Santa Rita

20/02 (9h30 às 16h)

21/02 (13h30 às 19h) – exibição de filme. Início da sessão: 18h45

Endereço: Avenida Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, Praça do E.T.N, em frente a Secretária da Saúde, no Centro.

João Pessoa

20/02 (9h às 16h)

21/02 (13h às 19h) – exibição de filme. Início da sessão: 18h45

22, 23, 24/02 (9h às 16h)

Endereços:

Dias 20 e 21/02 na Praça Bela, localizada na rua Psicóloga Simone Pereira Souto, no Funcionários II.

Dias 22, 23 e 24/02 na Praça da Amizade, localizada na rua Mourão Rangel, no bairro do Rangel.

Cabedelo

22/02 (9h30 às 16h)

23/02 (13h30 às 19h) – exibição de filme. Início da sessão: 18h45

Endereço: Praça Getúlio Vargas, Centro.