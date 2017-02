Chefe de gabinete do governador espera representante da PM apresentar pauta

foto: Paraibaonline

O secretário do Governo do Estado, Nonato Bandeira, falou sobre a possibilidade de greve por parte da polícia e disse que é necessário que as categorias apresentem a pauta para que esta seja apresentada ao governador.

“Temos que ver a pauta e apresentar a demanda, muitas vezes ao governador para ele bater o martelo ou não, é para isso que serve, senão não seria apenas o governador e voltaríamos ao absolutismo. Não tem essa história de não receber ninguém, nós recebemos todas as categorias”, garantiu Bandeira.

Ele culpou “setores da oposição” de “insuflar” a população sobre o caso que ocorre atualmente no Espírito Santo e disse que é “inadimissível que a polícia vá se esconder atrás das mulheres”.

“A polícia da Paraíba não vai dizer que são as mulheres que estão impedindo de trabalhar. A Secretaria de Administração já se reuniu e o comando da PM já vem conversando há muito tempo, mas não se administra só para uma categoria. Juntando todos os funcionários não dá 5% da população e o governo tem que administrar para todos, incluindo os funcionários públicos. O governo está fazendo todos os esforços e demos um avanço significativo”, explicou o secretário.

O secretário disse que aguardou os representantes da Polícia, porém ninguém chegou para se apresentar a ele.

As informações repercutiram na Rádio Correio.