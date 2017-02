Centro Estadual de Arte continua com matrículas abertas em João Pessoa

O Centro Estadual de Arte (Cearte), vinculado à Secretaria de Estado da Educação (SEE), continua com matrículas abertas até o dia 24 de fevereiro para cursos livres nas áreas de Audiovisual, Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Este ano o Cearte mudou de endereço, funcionando agora no Grupo Escolar Thomas Mindello, localizado na Praça Aristides Lobo, 129 – Centro.

Os cursos são oferecidos de segunda a sexta-feira nos três turnos, atendendo crianças, jovens, adultos, aposentados, trabalhadores, estudantes e professores da rede pública e privada de ensino.

Na área de Dança estão sendo ofertados nove cursos em vários níveis, sendo: Dança Clássica (a partir de 4 anos); Dança Contemporânea (a partir de 15 anos); Dança Moderna (a partir de 18 anos); Dança Interações Artísticas Brincadas (a partir de 7 anos); Dança de Salão (Livre); Dança de Ventre (a partir de 12 anos); Danças Urbanas (a partir de 8 anos); Alongamento (a partir de 19 anos) e Dança Criativa (5 aos 8 anos).

Na área de música são 13 cursos em vários níveis, sendo: Canto Popular (a partir de 15 anos); Canto Lírico (a partir dos 18 anos); Canto Infanto-Juvenil (a partir de 12 anos); Harmonia e Improvisação (a partir de 14 anos); Contrabaixo (a partir de 14 anos); Gravação e Edição de áudio (a partir de 15 anos); Violão Popular (a partir de 12 anos); Violão Clássico (a partir de 12 anos); Teclado (Livre); Teclado e Teoria Musical (8 anos); Introdução a Bateria (5 anos) e Iniciação com Flauta Doce (a partir de 7 anos).

Na área teatral são sete cursos em vários níveis, sendo: Teatro – poesia em cena (a partir de 15 anos); Experiências e Práticas Teatrais no Ensino da Arte (a partir de 18 anos); Dinâmicas Teatrais e Jogos de Encenação (a partir de 15 anos); Teatro – Processos Criativos do Ator (16 anos); Teatro para Crianças (a partir de 7 anos); Iniciação às Artes Cênicas (a partir dos 15 anos) e Teatro para Iniciantes (a partir de 15 anos).

Nas artes visuais o Cearte oferta sete cursos em vários níveis, sendo: Cerâmica (a partir de 15 anos); Xilogravura (a partir de 16 anos); Foto lata (a partir de 15 anos); Fotografia para Crianças (7 a 12 anos); Desenho Criativo (a partir de 7 anos); Desenho e Pintura (a partir de 15 anos) e Objetos Tridimensionais/ Escultura (a partir de 15 anos).

Na área audiovisual são ofertados três cursos, sendo: Educação Audiovisual: Formação de Professores de Ensino Fundamental e Ensino Médio (a partir de 18 anos); Do corpo à máquina: o ator e a câmera (a partir de 15 anos) e Produção Audiovisual (a partir de 15 anos).

Matrícula – A taxa de matrícula para o semestre é de R$ 100,00. Servidor público municipal e estadual que receba até dois salários mínimos terão desconto na taxa, pagando apenas R$ 40,00, assim como estudantes da rede pública de ensino e portadores de deficiência. Inscritos no Bolsa Família também estão isentos do primeiro curso.

Os interessados devem comparecer ao Cearte munidos de das cópias do RG; CPF; duas fotos 3×4; xerox do comprovante de residência e da taxa de matrícula.

No caso da isenção e desconto, o interessado deverá levar um documento que comprove: contracheque, declaração da escola, laudo/carteira de deficiência.

Para saber os horários em que os cursos serão ofertados, o interessado pode entrar em contato pelo telefone 3214-2923 ou 3221-4504.

O atendimento ao público para matrícula acontece de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h. Lembramos que a sede do Cearte mudou de endereço, funcionando a partir de 2017 no Grupo Escolar Thomas Mindello, localizado na Praça Aristides Lobo, 129 – Centro.