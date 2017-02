Cehap explica como é feita as inscrições para o Residencial Sol Nascente, em Campina

A Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap), em parceria com a Cipresa Empreendimentos, vai construir mais 352 unidades habitacionais na cidade de Campina Grande.

O Residencial Sol Nascente será construído no Bairro Itararé e terá 22 blocos com 16 apartamentos, divididos em sala para dois ambientes, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. O projeto ainda terá uma infraestrutura de lazer completa, com salão de festas, quadra poliesportiva, playground e praças.

A presidente da Cehap, Emília Correia Lima, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, nesta quinta-feira, 16, explicou que as unidades habitacionais são voltadas para famílias com renda de até R$ 2.600,00, através do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1,5.

Ela reforçou que a Cehap vai ofertar condições exclusivas para os inscritos na Companhia, com taxas reduzidas de juros e ainda o uso do FGTS como entrada.

– A simulação vai depender do perfil financeiro de cada um, mas, as taxas de juros serão seduzidas e poderá ser usado o FGTS, além do subsídio por conta do Estado. Se você fosse colocar esses apartamentos no valor do mercado seria um preço muito maior. Para os inscritos na Cehap, o valor será de R$ 115 mil, menos os R$ 30 mil de subsídio – pontuou.

foto: ascom

Dando ênfase a sustentabilidade do projeto, que vai contar com um sistema de reaproveitamento de água e o uso de energia solar, Emília destacou que a nova diretriz da Cehap é dar condições para as pessoas terem maior habitabilidade.

– Aqui em Campina Grande vamos ter energia solar fotovoltaica, para diminuir na conta de luz, e também um sistema de reaproveitamento de água. A água utilizada, que iria para o esgoto, será tratada e reutilizada para lavar as áreas comuns, aguar a grama, lavar o carro, sem peso na consciência – elucidou.

Os interessados no empreendimento devem se encaminhar ao Cine São José, em Campina Grande, das 8h às 11h30, e das 14h30 às 17h, para tirar dúvidas e saber sobre a documentação necessária.

A faixa de renda familiar é a partir de R$ 1.400 até R$ 2.600 e os inscritos devem residir em Campina Grande, sendo que não haverá sorteios para conseguir o apartamento, e sim os 352 primeiros inscritos terão acesso ao residencial.

As pessoas que já são inscritas na Cehap devem atualizar os dados, através do site da instituição.

A obra já está em andamento deverá ser entregue em 2018.