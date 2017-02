Cássio: “Deixar o governo sem apoio seria trabalhar contra o Brasil”

Com cinco ministros indicados pelo partido atuando no Governo Temer, o PSDB coloca praticamente todas as fichas no atual presidente, dentro do projeto de poder para 2018.

“Estamos apostando no Brasil e apoiando o governo”, argumentou, ontem, o senador Cássio Cunha Lima, em entrevista à Rádio Caturité (CG).

Para CCL, “deixar o governo sem apoio e sem sustentação seria trabalhar contra o Brasil”.

O ´tucano´ foi menos condescendente com o governo estadual: “O Estado amplia a recessão com o aumento de impostos”.

Ao se referir à transposição do Rio São Francisco, o senador do PSDB realçou “o papel imprescindível” do ex-presidente Lula e do ex-vice-presidente da República José de Alencar (já falecido) para o começo da obra, citando também as participações relevantes dos ex-senadores Marcondes Gadelha e Cícero Lucena (também ex-ministro), como também o ex-ministro Fernando Catão.

*fonte: coluna APARTE, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/