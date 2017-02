Casa de José Américo em JP recebe exposição fotográfica destacando Brasil e França

A Fundação Casa de José Américo sedia neste mês a exposição fotográfica “França et Brésil: dois mundos, um regard “, do fotógrafo paraibano, radicado na França, André Lins.

A exposição acontecerá no Salão Nobre da FCJA, do dia 20 de fevereiro ao dia 6 de março. O vernissage acontecerá na próxima terça-feira (21), às 18h.

A exposição “França et Brésil: dois mundos, um regard “, composta de 30 fotos, conforme descreve André Lins, “faz um passeio semiótico e expressivo entre a natureza e o urbano desses dois países, ora contemplando a imensidão, ora enxergando o detalhe.”

Trata-se de uma compilação de dez anos de fotografia e vivências emigrantes do artista, que saiu da Paraíba para viver e estudar na França em 2007.

A exposição conta com o apoio institucional da Aliança Francesa de Lyon e de João Pessoa e do Consulado Honorário do Brasil na França.