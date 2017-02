Carros-fortes são atacados por quadrilha na BR-230

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PB), dez homens atacaram três carros-fortes na manhã desta sexta-feira (17) no quilômetro 90 da BR-230, nas proximidades do município de Caldas Brandão, no Agreste da Paraíba.

Quatro veículos foram usados pela quadrilha na ação, que ocorreu por volta das 10 horas.

A PRF informou que os bandidos, fortemente armados, explodiram um dos veículos e trocaram tiros com dois policiais de uma viatura da Polícia Rodoviária que passava no momento da ação e enfrentaram a quadrilha.

A polícia declarou ainda que os dois policiais, apesar do enfrentamento feito com os bandidos, não impediram a fuga dos criminosos que seguiram em direção à cidade de Campina Grande.

As polícias Rodoviária Federal e Militar montaram um cerco na tentativa de prendê-los.

.