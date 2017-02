Candidato a ministro do Supremo ´arrota´ tese de seu doutorado

A tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no começo da década passada, pelo professor e advogado Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Temer para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, comporta um capricho da história.

No texto acadêmico, ele defende que, na indicação ao cargo de ministro do STF, fossem vedados os que exercem cargos de confiança “durante o mandato do presidente da República em exercício”, para que se evitasse “demonstração de gratidão política”.

Por sua régua, Alexandre estaria impedido de assumir uma cadeira no Supremo.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

