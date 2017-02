Campinense quebra tabu contra Náutico e segue entre os líderes

fotos: Paraibaonline

Foi demorado, mas finalmente o Campinense conseguiu vencer o Náutico do Recife, em partidas oficiais.

Mesmo sem fazer uma grande apresentação, a Raposa bateu o Timbu por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Amigão, pelo Grupo A da Copa do Nordeste.

Os gols do time raposeiro foram marcados por Renatinho e Léo Ceará, aos 43 e 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Campinense segue na cola do Santa Cruz, na liderança do grupo, ambos com 7 pontos.

No entanto, o Tricolor leva vantagem no saldo de gols, já que goleou o lanterna Uniclinic por 4 a 0, no Arruda. O Náutico segue em terceiro, com 3 pontos.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo dia 22, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Desta vez, o jogo será com mando do Náutico, na Arena Pernambuco em Recife.

Veja matéria completa AQUI