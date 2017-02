Campinense passa fácil pelo Paraíba e volta ao G-4 do Estadual

fotos: Paraibaonline

O Campinense continua mostrando seu poder de reação no Campeonato Paraibano. Após passar pelo Botafogo, antes da pausa da competição, o time raposeiro venceu o Paraíba de Cajazeiras por 3 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Amigão.

Os gols do bicampeão foram marcados por Negretti, Augusto e Léo Ceará. O resultado colocou o Campinense novamente no G-4, com 12 pontos, mesma pontuação de Treze e Internacional, mas supera ambos no critério de saldo de gols.

Com isso, o Galo caiu para quarta posição, enquanto que o Inter-PB deixa a zona de classificação. O Paraíba segue na lanterna, com apenas seis pontos.

Veja matéria completa AQUI