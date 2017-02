Campinense apresenta “xerife”, e China ganha mais duas opções para domingo

Apresentação de mais um reforço e regularização de dois jogadores.

A tarde desta sexta-feira (10) foi movimentada no Estádio Renatão, embora o time do Campinense tenha treinado no gramado do Amigão, palco da peleja com o Náutico, pela Copa do Nordeste, no domingo (12).

Foto: Paraibaonline

Primeiro o zagueiro Gabriel Valongo, de 29 anos, campeão estadual com o Rubro-Negro em 2015, finalmente se apresentou. Ele declarou amor ao Campinense, assinou contrato com o clube até 15 de setembro e disse que seu principal objetivo é ajudar a equipe na busca pelo acesso à Série C.

