Campina Grande é destaque em índice nacional de desempenho dos municípios

Em mais um índice de avaliação nacional, em termos de desempenho, Campina Grande volta a ser destaque.

O município aparece em posição de relevo no Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), promovido pela Macroplan Prospectiva Estratégia & Gestão, uma das mais experientes empresas brasileiras de consultoria em cenários prospectivos, administração estratégica e gestão orientada para resultados. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira, 9.

No geral, a cidade evoluiu 24 posições no respeitado ranking: saiu do 73º lugar para o 49º posto na escala nacional.

Segundo o estudo, que agrega indicadores em áreas como educação, saúde, saneamento, segurança, sustentabilidade, dentre outros, Campina Grande deu um salto a olhos vistos no Nordeste: é o segundo município melhor ranqueado no índice (ficando atrás apenas de Petrolina, em Pernambuco).

Por seu desempenho, a cidade fica à frente de todas as capitais nordestinas. João Pessoa, por exemplo, perdeu seis posições: caiu da 52º para o 58º lugar no levantamento da Macroplan, que avalia o período de 2005 a 2015.

O município melhorou praticamente em todos os índices. Em saúde, no qual estava em 2015 em 72º lugar no ranking, subiu para o posto 76º. Em saúde, deu um salto: pulou do 92º lugar para o 51º. Em infraestrutura, em dez anos, saltou da 28ª posição para a 12ª.

Campina Grande ainda aparece em posição de relevância no estudo de IDGM da Macroplan no item planejamento urbano, ficando em 84 entre os 100 municípios que possuem plano diretor atualizado. Está em 15º entre as 100 cidades com plano estratégico de longo prazo. Os levantamentos também atestam uma boa situação fiscal do município.

Só há um ponto de destaque negativo para Campina Grande no estudo: o ítem segurança pública: no período de 2005 a 2015, a cidade saiu da já desconfortável 80ª posição para a 94ª. O setor é de responsabilidade do Governo do Estado.

O estudo, o ranking e todos os detalhes a respeito do IDGM da Macroplan podem ser conferidos pelo site: www.desafiosdosmunicipios.com