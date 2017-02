Campanha Tribunal Solidário é lançada na comarca de Campina Grande

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, lançou na manhã desta sexta-feira (17) a campanha “Tribunal Solidário”, na comarca de Campina Grande, ao lado do diretor do Fórum Affonso Campos, o juiz Alexandre José Gonçalves Trineto, e demais magistrados da comarca. A campanha se estenderá até o próximo dia 14 de março.

A iniciativa ocorre em adesão a uma ação humanitária deflagrada pelo padre Djacy Brasileiro, denominada “Campanha Solidária”, com vista a arrecadar alimentos em favor das famílias paraibanas vítimas da seca, na região do Vale do Piancó.

Na “Rainha da Borborema”, o lançamento da campanha transcorreu no hall de entrada do Fórum Affonso Campos, onde foi instalado um ponto de arrecadação de alimentos. Ao final da campanha, os alimentos serão levados até o Vale do Piancó, onde serão entregues ao padre Djacy Brasileiro.

A proposta busca o engajamento de servidores e jurisdicionado, como forma de amenizar as graves consequências causadas pela falta de chuvas, o que tem atingido várias famílias da região do Vale do Piancó, segundo comentou presidente do Tribunal de Justiça.

“A campanha é um gesto de amor em prol das pessoas vítimas de seca e, claro, Campina Grande não poderia ficar de fora dessa iniciativa. Acredito que, com as águas da transposição do rio São Francisco, melhores dias virão para o povo nordestino”, declarou o presidente Joás de Brito.

Campanha Tribunal Solidário é lançada na comarca de Campina Grande / Fotos: Ednaldo AraújoJá o diretor do Fórum Affonso Campos, Alexandre Trineto, ressaltou que a campanha é uma forma do Judiciário se aproximar mais do povo. “Em respeito e admiração a luta do padre Djacy Brasileiro pela vida dos sertanejos, não poderíamos nos furtar a dar a nossa parcela de contribuição a essa campanha solidária, lançada em boa hora pelo presidente Joás de Brito”, arrematou o diretor do Fórum.

A campanha visa arrecadar alimentos de primeira necessidade, tais como arroz, feijão, macarrão, açúcar, e outros produtos que compõem a cesta básica. No TJPB, a campanha tem a coordenação do juiz Ricardo Freitas, com o apoio da presidência do Tribunal.

O lançamento da campanha em Campina contou, também, com a presença do vice-presidente do Tribunal, desembargador João Benedito; do diretor da Escola Superior da Magistratura (ESMA), desembargador Marcos Cavalcanti, da presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB), juíza Aparecida Gadelha; dos juízes auxiliares da Presidência, Marcial Henrique e Eslú Eloy; do coordenador da campanha no âmbito do Judiciário, o juiz Ricardo Freitas; e das senhoras Ana Lúcia, Maria da Glória Oliveira e Iris Helena, respectivamente, esposas dos desembargadores Joás de Brito, João Benedito e Marcos Cavalcanti.