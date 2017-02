Câmara Municipal de Campina Grande vai reduzir o recesso parlamentar

Um Projeto de Resolução, protocolado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campina Grande, propõe a redução do período de recesso do Poder Legislativo campinense.

A proposta, que deverá entrar na pauta de votação das próximas sessões, reduz em 19 dias os recessos do meio e do final de ano, proporcionando um aumento significativo dos dias de trabalho dos vereadores.

Foto: Ascom

De acordo com o Regimento Interno da Casa de Félix Araújo, o recesso parlamentar de final de ano inicia no dia 23 de dezembro e se encerra no dia 10 de fevereiro do ano seguinte.

Com a nova proposta, o recesso será encerrado no dia 1º de fevereiro, compreendendo uma redução de nove (09) dias do modelo atual.

Já o atual recesso do meio do ano, que atualmente compreende um período de 20 dias, se inicia no dia 20 de junho e se estende até o dia 10 julho.

O Projeto de Resolução da Mesa Diretora reduz em dez (10) dias esse recesso, que passa a compreender o período de 30 de junho a 10 de julho.

Foto: Ascom

Segundo a presidente da Câmara, Ivonete Ludgério (PSD), o objetivo principal da Mesa Diretora ao apresentar esse Projeto de Resolução que altera o Regimento Interno, é otimizar a produção legislativa dos vereadores e assessores, fornecendo mais dias para as atividades da Câmara campinense.

“Ao reduzir o período de recesso, aumentamos a quantidade de dias de trabalho dos vereadores e demais profissionais da Câmara Municipal de Campina Grande. Com isso, proporcionamos também um aumento do número de Sessões Ordinárias e da produção parlamentar”, disse a vereadora Ivonete Ludgério.

Ela acredita que a proposta será bem aceita pelos demais vereadores e certamente será aprovada por unanimidade.

.