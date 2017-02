Câmara deve aprovar perdão de multas para partidos

Após tentar aprovar a anistia ao caixa 2 em campanhas eleitorais, a Câmara Federal quer agora emplacar uma anistia financeira aos partidos, noticia o jornal Folha de São Paulo.

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Com o fim da doação eleitoral de empresas e o aumento da dependência do Fundo Partidário, a Comissão da Reforma Política vai pôr em pauta um projeto para perdoar as multas às legendas.

Só em 2016, o Tribunal Superior Eleitoral aplicou R$ 81 milhões em multas.

*fonte: estadao

