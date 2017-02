Calendário 2017 de inspeções e correições da Corregedoria Geral do MPPB é iniciado

A Corregedoria Geral do Ministério Público da Paraíba (MPPB) inicia nesta semana as atividades previstas no calendário de inspeções e correições de 2017.

Nesta segunda-feira (6), a equipe de corregedores se encontra realizando inspeção na Promotoria de Justiça de Pocinhos, cidade de 19 mil habitantes da Região do Curimataú paraibano, distante a 134 quilômetros da capital, João Pessoa. A promotora de Justiça de Pocinhas é Fabiana Alves Mueller.

Nesta terça-feira (7), a Corregedoria Geral estará em Campina Grande, na Promotoria de Justiça Especializada em Violência Doméstica Contra a Mulher.

Na quarta-feira (8), ainda em Campina Grande, será a vez da Promotoria de Justiça Cível. Na quinta-feira (9), vai ser inspecionada a Promotoria de Justiça de Alagoinha.

As inspeções têm por objetivo primordial verificar a qualidade e a pontualidade das ações desenvolvidas pelos órgãos do MPPB. Integram a Corregedoria o corregedor-geral do MPPB, procurador de Justiça Luciano de Almeida Maracajá; a subcorregedora-geral, procuradora de Justiça Marilene Campos; e os promotores corregedores Paulo Lavor, Leonardo Pereira de Assis e Herbert Vitório Serafim de Carvalho.

A Corregedoria é órgão de orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros da instituição, tendo entre suas atribuições a realização de inspeções e correições de interesse do Ministério Público, inclusive nas Procuradorias de Justiça.