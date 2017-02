Buega destaca projeto Colorado-Big Thompson em evento realizado pela FIEP

Foto: Paraibaonline

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Buega Gadelha, comentou em entrevista à Rádio Panorâmica FM, nesta quarta-feira, 08, sobre o Seminário de Gestão Estratégica das Águas que será realizado no auditório da Fiep, em Campina Grande, nos dias 15 e 16 deste mês.

Segundo Buega, o evento contará com a participação de técnicos, secretários de Estado e dirigentes de projetos dos Estados Unidos, que vão apresentar casos de sucesso de manejo eficiente das águas em áreas com histórico de estiagem, além de especialistas brasileiros.

Na ocasião, os norte-americanos irão mostrar aos representantes de instituições brasileiras o projeto Colorado-Big Thompson, uma das obras mais conhecidas de integração de bacias hidrográficas, com eficiente uso da água para a agricultura, a indústria, o município e doméstico.

Gadelha afirmou que viajou para o Colorado em setembro do ano passado, junto com uma comitiva de técnicos de vários órgãos, e que conheceu todo o sistema de manejo de água do local.

– Nós conhecemos os distritos das águas, que nos encantou muito, bem como toda a forma de uso da água que é feita de uma maneira fantástica. Se usarmos a água do jeito que eles usam lá, nós multiplicaremos por cinco ou seis vezes o nosso volume de água atual. Vai render seis vezes mais do que o modelo que usamos. O Colorado é o único estado do mundo que tem uma justiça para a água – pontuou.

Ele explicou que índice pluviométrico do Colorado se assemelha com o da Paraíba, especificamente da região do Cariri, chovendo cerca de 400 milímetros por ano.

– Os 400 milímetros chovidos são todos captados. Eles captam até a água do degelo das montanhas rochosas. E não é permitido que qualquer pessoa capte água da chuva – elucidou.

Buega também comentou que todos os prefeitos da Paraíba foram convidados e que 160 gestores já confirmaram presença.

No primeiro dia de evento será apresentada a gestão estratégica das águas como fator de desenvolvimento sustentável, soluções e boas práticas.

No dia seguinte, serão debatidas novas perspectivas de desenvolvimento sustentável da Paraíba com a transposição do rio São Francisco.

O evento, que é realizado pela Fiep e Sebrae Paraíba, com apoio do Governo do Estado, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, PNUD e Faepa, será transmitido pela internet, para que todos tenham acesso ao conteúdo do seminário.