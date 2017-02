Briga generalizada termina com dois jogadores e vereador detido no Sertão

Foto: Reprodução/TVPB

Uma briga generalizada, na madrugada desse domingo (5), em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, acabou com três pessoas detidas.

Entre as pessoas acusadas de agressão estão dois atletas do Atlético Clube, o atacante Alex Pires, o lateral Alisson e um vereador da cidade, que é irmão do presidente do Clube.

Segundo o delegado Danilo Jardel, os três acusados que foram encaminhados para a delegacia, passaram por exames de corpo de delito e depois liberados.

A estudante Lila Melo acusou o vereador Alisson Lira (PSD), de Cajazeiras, afirmando que este teria dado uma garrafada na cabeça dela ocasionando várias lesões.

Ela informou às autoridades policiais que a briga foi causada por motivações homofóbicas, pois ela estava acompanhada de um amigo homossexual, que teria sofrido agressões verbais de um grupo de pessoas.

A estudante relatou à polícia que ela, junto com o marido, tentou apartar a briga e o vereador teria jogado uma garrafa contra ele, mas ela é quem foi atingida na cabeça e, também, reclamou que o amigo ficou detido até o dia seguinte.

O vereador negou as acusações da estudante e afirmou que seu irmão é que foi agredido pelo rapaz homossexual e prestou queixa.

