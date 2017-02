Botafogo-PB perde para o Sergipe e cai na tabela do Nordestão

foto: Divulgação

Com dois verdadeiros golaços na segunda etapa, o Sergipe venceu o Botafogo-PB na tarde deste domingo por 2 a 0, em partida válida pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados por Fabiano e Sorriso e a partida ocorreu no Estádio Batistão.

Com a vitória, o Sergipe chega a seis pontos e entra na zona de classificação do Grupo E para a próxima fase. O Botafogo cai para a lanterna do grupo e termina a rodada em quarto, com três pontos ganhos.

Botafogo e Sergipe se encontrarão de novo já na próxima rodada da Copa do Nordeste, mas dessa vez a partida será na Paraíba. O Belo receberá o Sergipe no Estádio Almeidão, às 16h30 do sábado, dia 25 de fevereiro.

Veja matéria completa AQUI