Botafogo-PB perde para o Sergipe e cai na tabela do Nordestão

Com dois verdadeiros golaços na segunda etapa, o Sergipe venceu o Botafogo-PB na tarde deste domingo por 2 a 0, em partida válida pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados por Fabiano e Sorriso e a partida ocorreu no Estádio Batistão.

Com a vitória, o Sergipe chega a seis pontos e entra na zona de classificação do Grupo E para a próxima fase. O Botafogo cai para a lanterna do grupo e termina a rodada em quarto, com três pontos ganhos.

Botafogo e Sergipe se encontrarão de novo já na próxima rodada da Copa do Nordeste, mas dessa vez a partida será na Paraíba. O Belo receberá o Sergipe no Estádio Almeidão, às 16h30 do sábado, dia 25 de fevereiro.

As primeiras chances de perigo demoraram para aparecer, mas quando aconteceram foram para o lado do Sergipe. Aos 12, Carlos Alexandre chutou rasteiro para boa defesa do goleiro Michel Alves, que voltou a trabalhar bem aos 13, quando parou Hiago no mano a mano.

O Botafogo se equilibrou em campo e com o tempo parou de sofrer grandes perigos do Sergipe, que estava nervoso nas finalizações. Aos 45 minutos, o Belo teve grande chance com Digo Campos, que recebeu ótima boa de Raphael Luz, mas perdeu.

AS PINTURAS VIERAM

No intervalo, a estrela do técnico do Sergipe brilhou aos colocar em campo Fabinho, que marcou logo aos 9 minutos para o time sergipano. Fabiano completou um cruzamento da esquerda com um voleio e marcou um golaço para o Sergipe.

O Belo levou muito perigo e quase empatou com Raphael Luz aos 18 minutos. O meia acertou um belo chute e carimbou o travessão do Sergipe. Em busca do empate, o Belo veio para cima e levou novo perigo aos 31 minutos, quando Warley bateu bem na bola e Ferreira salvou o Sergipe.

Mas o Sergipe ainda encontrou o caminho no segundo gol. Aos 33, Hiago obrigou Michel Alves a fazer nova defesa. Aos 35 minutos, não teve jeito. Sorriso fez um golaço para fechar o caixão. Ele recebeu pela direita e, quando todos esperavam que ele devolvesse para Wallace, o lateral bateu bonito para o gol e marcou o segundo.