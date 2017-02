Bolsonaro discursa em Campina: “A minoria tem que se curvar para a maioria”

A tarde desta quarta-feira (08) foi marcada pela vinda do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), em Campina Grande.

Após o desembarque no aeroporto João Suassuna, o parlamentar, que foi recepcionado por muitos simpatizantes, discursou para os presentes.

Conhecido por suas opiniões polêmicas, Bolsonaro afirmou que ‘as minorias devem curvar-se às maiorias’ defendendo ainda um estado cristão.

– Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de estado laico não. O estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias tem que se curvar para as maiorias – declarou.