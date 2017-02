Bloco Zé Pereira faz prévia de Carnaval neste domingo, em Campina

O bloco Zé Pereira está de volta em Campina Grande. Destaque da Micarande, um dos principais blocos do carnaval fora de época da Rainha da Borborema retorna a avenida em 2017 na quarta feira de brasa (22), desta vez, “Alô Beguinha Viva Zé Pereira” vem como homenagem aquele fez a festa de muitos campinenses.

Um dos mais autênticos blocos da Micarande ressurge este ano depois que um grupo de empresários decidiu reviver os velhos e antigos carnavais embalados ao som de marchinhas e muito frevo.

Alô Beguinha, Zé Pereira é uma nova roupagem do bloco que resgata a autenticidade e harmonia dos amantes da folia. O objetivo da revitalização do Bloco Zé Pereira é oferecer aos campinenses mais uma opção de lazer e entretenimento no principal corredor gastronômico de Campina Grande, além de resgatar um dos mais autênticos e importantes blocos da Micarande, levando para Avenida Manoel Tavares muita folia e animação.

Neste domingo (12), o bloco faz sua prévia carnavalesca a partir das 13 horas no restaurante Vila Chopp. A animação ficará por conta da cantora Gitana Pimentel e a orquestra de Frevo que promete fazer o aquecimento dos foliões com muita descontração e alegria.

Já no dia 22, os campinenses vão se concentrar a partir das 16 horas em frente ao Vila Chopp e as 20 horas fazem o percurso por toda a Manoel Tavares, no Corredor do Frevo, animados pelo cantor Capilé, trio elétrico Back stage e Orquestra de Frevo com Henrique do Vale.