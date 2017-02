Bloco da Saudade desfila hoje pelas ruas de Campina Grande

foto:Paraibaonline

A professora Eneida Agra Maracajá comentou em entrevista à Rádio Caturité AM que o Bloco da Saudade sai neste sábado (11) pelas ruas de Campina Grande, tendo como ponto de partida a casa de seu Cabral, na rua Getúlio Vargas, Centro da cidade. Ela destacou que a programação inclui roda de samba, recital lírico carnavalesco com repertório clássico e passeio da saudade, fazendo uma pausa na Livraria Pedrosa.

Eneida comentou que o bloco sai no período da tarde e entra pela noite. Também afirmou que todos os campinenses estão convidados e que não existe cordão de isolamento.

– É a saudade que a gente traz para o presente, porque ninguém vive no passado, se faz uma reconstrução do passado pela memória, seja de ontem ou de hoje. A poética do sentir é simplesmente apaixonante. É a cidade redescobrindo seu carnaval – colocou

Eneida ainda mencionou que no próximo dia 23 as crianças da Feira Central vão desfilar, em parceria com o Ministério Público e a Catedral. Também disse que o Festival de Inverno é o maior responsável pela propagação da arte e cultura de Campina Grande atualmente.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.