Biblioteca do IFPB é inaugurada e conta com novo sistema de empréstimo de livros

Foi inaugurada nesta semana a nova biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) de Campina Grande.

A cerimônia contou com a presença de alunos, professores e funcionários e foi marcada pela declamação de poesias do poeta paraibano Zé da Luz, que dá nome ao novo espaço.

O IFPB já tinha uma biblioteca, mas o local foi ficando pequeno e agora com a nova construção, todo o corpo docente e discente, além da comunidade em geral, pode contar com um ambiente climatizado, medindo 1,3 m², com acesso à internet, cabines individuais para estudo e um acervo formado por 10 mil exemplares e mais de dois mil títulos.

O empréstimo dos livros e periódicos só é permitido para a comunidade acadêmica, e para manter o controle do empréstimo foi implantado um novo sistema tecnológico.

Em todos os exemplares foi colocado um chip e para o livro ou revista poder sair das dependências do IFPB, o bibliotecário deve desmagnetizar o exemplar, caso contrário será acionado um sensor e o usuário tem que devolver o livro ou fazer o cadastro no sistema.

*Com informações da TV Itararé