Base do governo pretende incluir mudanças na reforma previdenciária

A base governista se movimenta para incluir três alterações no texto da reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional: a inclusão de todos os trabalhadores que já estão no mercado em uma fase de transição, o que exigiria a idade mínima de 65 anos apenas para os novos contratados; a criação de um esquema especial para policiais civis que atuem sob risco; e o estabelecimento de um benefício adicional para mulheres com filhos, o que ajudaria a aumentar a taxa de natalidade do País.

*Notícia veiculada no jornal O Globo.

